Piccolo inconveniente per gli automobilisti in transito sulla A20.

Per caduta di calcinacci nella galleria Baglio, ci sono disagi in direzione Messina. È stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta e per raggiungere il capoluogo peloritano si dovra percorrere la strada statale.

Probabile riapertura intorno alle 17.00, quando i problemi nella galleria dovrebbero essere risolti dagli uomini del CAS.