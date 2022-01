San Piero Patti: screening di tamponi rapidi a scuola e all’asilo, tutti negativi

Sono stati eseguiti 193 tamponi rapidi che hanno dato tutti esito negativo. Questo l’esito dello screening scolastico per studenti, docenti e personale dell’istituto comprensivo di San Piero Patti e dell’asilo nido, che si è svolto giovedì pomeriggio presso i locali dell’ex “Spazio Giovani”.

Il comune ha provveduto ad effettuare il test agli autisti ed accompagnatori degli autobus, agli insegnati, personale ata, maestre ed alle ragazze e ai ragazzi dell’Istituto comprensivo e ai bambini dell’asilo nido; è stata registrata un’ottima partecipazione, perchè si sono sottoposti al tampone circa 80% delle ragazze e dei ragazzi.

La campagna di screening con tampone rapido è stata fortemente voluta dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Salvino Fiore ed è a carico dell’amministrazione comunale.

“La salute delle ragazze e dei ragazzi rappresenta la nostra priorità assoluta, lo screening di massa è una precauzione a tutela dei nostri ragazzi, per permettere loro di tornare a “vivere” la scuola in presenza e tornaci con un adeguato livello di sicurezza, ha ribadito il sindaco Fiore; ci sentiamo di ringraziare i genitori, le ragazze e i ragazzi e il personale scolastico per aver partecipato alla campagna di screening, farlo è stato segno di maturità e di attenzione e di rispetto per sé, per gli altri e tutta la comunità, dimostrando altruismo e grande senso responsabilità. Il “rischio zero” non potrà mai esistere, lo screening può dare importanti informazioni sulla circolazione del virus, ma non è un patentino di immunità o negatività. Bisogna continuare a rispettare le regole e mantenere massima l’attenzione, sulla salute dei nostri ragazzi non si scherza ed era opportuno verificare la situazione prima di ritornare alla didattica in presenza.”