Patti: le scuole continueranno a rimanere aperte

Il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore emanerà una nuova ordinanza di sospensione delle attività scolastiche a partire da lunedì prossimo 24 gennaio, visto il suo precedente provvedimento disciplinava la chiusura delle scuole tra il 17 gennaio e oggi? Il primo cittadino ha ribadito che nessuna ordinanza sarà disposta in tal senso. Dunque le scuole resteranno aperte.

E poi considerato quanto disposto il 18 gennaio scorso dal presidente della Regione Nello Musumeci e visto che il comune di Patti e da lunedì anche la Sicilia sono in zona arancione, nessun provvedimento potrebbe essere adottato per riportare le scuole in dad, salvo si disponga la zona rossa.

Certo è che, dopo il ricorso al Tar e un giorno di dad, l’ordinanza del sindaco Bonsignore è stata sospesa e le scuole hanno riaperto i battenti. E’ prevedibile – anzi è quasi certo – che, se non fosse intervenuto il Tar di Catania, con la nuova ordinanza del presidente Musumeci, Bonsignore avrebbe revocato il suo provvedimento già il 18 gennaio, così come hanno fatto altri amministratori locali.

Bonsignore, lo ricordiamo, nella sua ordinanza, come hanno scritto altri sindaci, aveva ribadito inoltre sulla necessità di effettuare uno screening scolastico – così come si è già proceduto giovedì scorso a San Piero Patti – ed accelerare le vaccinazioni nei bambini che, ad oggi, sono in numero soddisfacente. Su questo aspetto, sul quale ha già riferito l’assessore Gaetano Crisà, però le indicazioni sembrano provenire da direzioni diverse, salvo, come è già accaduto, intervenga la Regione.