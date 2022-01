Parco dei Nebrodi, presentato a San Marco D’Alunzio il calendario 2022. Arte al centro

Gioielli artistici di straordinaria bellezza per il calendario 2022 del Parco dei Nebrodi, presentato venerdì 21 gennaio al Palazzo dei Congressi “Margherita di Navarra” di San Marco d’Alunzio. Cambio di rotta con il progetto “Arte in Comune” che abbandona la classica rappresentazione naturalistica, per dare un assaggio di quei numerosi tesori architettonici e opere d’arte, anche poco conosciuti, che sono un’ulteriore risorsa della riserva attraverso cui valorizzare, differenziare e arricchire l’offerta scientifica e turistica.