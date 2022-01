Infodrive Capo d’Orlando – Domenica alle 17 al PalaFantozzi arriva l’Urania MIlano

Con ancora negli occhi l’incredibile canestro della vittoria di Simone Vecerina contro Piacenza, la Infodrive Capo d’Orlando è già pronta a tornare sul parquet.

Domanica alle 17.00 arriva al PalaFantozzi l’Urania Milano, per una sfida salvezza davvero fondamentale. Dopo la debacle dell’andata, con i biancoazzurri che sprecarono un vantaggio di quasi 20 punti per poi perdere di 4, una vittoria superiore ai 4 punti vorrebbe dire il sorpasso sui lombardi e la possibilità di ribaltare la differenza canestri in caso di arrivo in parità.

Assenti Traini e Laganà, che ha riportato una brutta distorsione mercoledì contro Piacenza.