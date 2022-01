Toccherà anche Capo d’Orlando la prima Nba Basketball School in Italia

Anche Capo d’Orlando è stata inserita nella partnership pluriennale per lanciare la prima Nba Basketball School in Italia, curata dalla National Basketball Association (NBA) e Sport and Fun Holidays srl; quest’ultimo è uno dei principali tour operator italiani specializzato, attraverso il marchio “Champions’ Camp”, in proposte di vacanza rivolte a bambini e ragazzi.

Il lancio in Italia del programma di formazione, con eventi aperti a giocatori di ambo i sessi, segnerà inoltre la partenza della terza NBA Basketball School in Europa. Dal 1 al 10 aprile, NBA Basketball School arriverà in sei città italiane con una serie di clinic dedicati ad aspiranti, giovani giocatori di ambo i sessi dai 6 ai 16 anni: Roma (1 aprile), Capo d’Orlando (3 aprile), Udine (5 aprile), Treviglio (7 aprile), Fidenza (9 aprile), Bologna (10 aprile).

A partire da giugno, i giocatori dai 6 ai 16 anni avranno la possibilità di partecipare ai camp settimanali di sviluppo e insegnamento del curriculum NBA che si terranno a Capo d’Orlando (13 – 17 giugno), Udine (20 – 24 giugno), Bologna (27 giugno – 1 luglio) e Roma (4 – 9 luglio). Il programma estivo si concluderà con due settimane di Summer camp al Lido degli Scacchi, Ferrara, dal 3 al 17 luglio rivolte ai giovani dagli 8 ai 17 anni.

“Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School”, ha dichiarato Fabrizio Corti, CEO e Presidente di Sport and Fun Holidays Srl e condividiamo i valori fondamentali necessari per far crescere i giovani atleti, non solamente come giocatori ma anche come persone.”

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Champions’ Camp, che condivide il nostro impegno per realizzare esperienze positive e salutari per i giovani in Italia”, ha commentato Neal Meyer, Associate Vice President delle Basketball Operations in Europa e Medio Oriente. “Non vediamo l’ora di avvicinare al gioco ragazzi e ragazze di tutta Italia, affinché imparino le regole fondamentali e i valori basilari del basket sotto la guida di allenatori esperti”.