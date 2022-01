Sant’Agata Militello celebra Vincenzo Consolo con lo spettacolo teatrale “Lunaria”

Uno spettacolo teatrale per celebrare Vincenzo Consolo, nella ricorrenza del decennale della sua scomparsa.

Al teatro Aurora, venerdì 21 gennaio alle 21,00 con ingresso libero, andrà in scena “Lunaria”, favola teatrale tratta dall’omonimo racconto dello scrittore santagatese pubblicato nel 1985 a cura della “Compagnia Lunaria Teatro di Genova”, con Pietro Montadon per la regia di Danieal Ardini.

“Come Comune di Sant’Agata Militello abbiamo aderito con immensa gioia all’iniziativa “Mese Consolo”, realizzata per ricordare il grande scrittore a cui la nostra cittadina ha dato i natali” – dichiara l’assessore alla cultura, Antonio Scurria. “Mese Consolo” è costituito da una serie di eventi curati da Ludovica Tortora De Falco, regista nel 2008 del film “L’isola in me, in viaggio con Vincenzo Consolo”, che si snoderanno dalla Sicilia a Milano in collaborazione con la “Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori”.

L’ingresso, cosi come stabilito dalle vigenti norme sanitarie, sarà consentito solo ai possessori di green pass rafforzato, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo e con capienza ridotta del teatro.