Sant’Agata di Militello – Quasi 500 i tamponi eseguiti allo screening delle scuole, 13 positivi riscontrati

Sono riprese oggi con regolarità le attività didattiche in presenza nelle scuole comunali di Sant’Agata di Militello, dopo l’esecuzione degli interventi di sanificazione disposti con ordinanza sindacale.

Importanti riscontri sono quindi arrivati anche dallo screening gratuito su base volontaria, destinato alla popolazione scolastica, organizzato dal comune nei tre giorni precedenti, con laboratori privati e farmacie. Su 499 tamponi effettuati appena 13 hanno dato esito di positività.

“Siamo soddisfatti – scrive il primo cittadino Bruno Mancuso – della massiccia adesione riscontrata da parte delle famiglie, convinti che lo screening sia uno strumento utile per rendersi conto della situazione e programmare il rientro a scuola in sicurezza. Il contesto generale rimane comunque di massima allerta e questo non ci consente di abbassare minimamente la guardia.

Si ribadisce dunque l’invito per tutti a continuare ad osservare con scrupolo le misure di sicurezza sanitarie e aderire con fiducia alla campagna vaccinale, con particolare riguardo alle fasce più piccole, sempre più convinti che i vaccini siano l’unica vera possibilità per abbattere i rischi per la nostra salute e tornare progressivamente all’auspicata serenità.”