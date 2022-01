Patti: attribuita a Filippo Tripoli la Medaglia d’Argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

E’ stata attribuita la Medaglia d’Argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio a Filippo Tripoli.

Tripoli, graduato dell’esercito italiano da 22 anni, è anche componente del consiglio di amministrazione nel consorzio intercomunale “Tindari Nebrodi” di Patti, già vice presidente dell’Alma Basket e consigliere comunale di Patti dal 2006 sino alla passata amministrazione.

L’onorificenza gli è stata assegnata anche per l’impegno sociale. “Ricevo questa importante benemerenza, tra le più antiche, che viene attribuita e che evidenzia quanto sino ora ho svolto a servizio degli altri, con passione e dedizione”; la dedico alla mia famiglia in primis, e a quanti hanno da sempre creduto in me, permettendo che adesso io me ne possa fregiarmi”.