Capo d’Orlando, aperta selezione per tirocini formativi rivolti a laureati all’Università di Messina

Agevolare le scelte professionali di chi ha concluso il percorso di laurea attraverso l’esperienza diretta nel mondo del lavoro e nel contempo instaurare rapporti di collaborazione con giovani tecnici che possano dare un apporto significativo, anche in termini di innovazione, alla progettualità del comune.

E’ questa la finalità della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita dal comune di Capo d’Orlando e rivolta a 5 giovani laureati da meno di un anno dell’Ateneo di Messina, che avranno l’opportunità di arricchirsi professionalmente attraverso un tirocinio extracurricolare di 6 mesi.

Le domande per partecipare potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 2 febbraio prossimo, secondo le modalità indicate nel bando, che può essere consultato on line sull’albo pretorio del comune, sul sito dell’università di Messina e del centro per l’impiego di Capo d’Orlando.