E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale “Archi” a Giammoro, frazione del comune di Pace del Mela.

Si tratta del conducente di un furgone, che per cause in corso di accertemento, si è scontrato violentemente con la parte posteriore di un tir, che era in sosta a margine della carreggiata.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e non sarebbe in pericolo di vita.