Palermo – Pronto il documentario sulla campagna vaccinale, tra i musei e Ballarò

Dalle “abbanniate” di Ballarò per gridare al mondo di essersi vaccinati all’incanto del Museo archeologico Salinas, trasformato in hub per tre notti. C’è tutto questo e molto di più in “Ovunque tu sia”, il documentario promosso dagli assessorati regionali alla Salute e ai Beni culturali.

Mesi di lavoro instancabile per portare il vaccino ovunque, sintetizzati in poco meno di mezz’ora dal Centro regionale per l’inventario (Cricd), con immagini girate dagli operatori del centro e materiali forniti dalla Struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid a Palermo.

È la storia della risposta palermitana alla pandemia. Da un lato, attrezzare hub e Centri vaccinali per accogliere gli utenti. Dall’altro, fare in modo che il vaccino potesse andare incontro alle persone, fino a raggiungerle ovunque: paesi e città della provincia, periferie e quartieri palermitani, mercati, luoghi della movida, uffici pubblici, posti di lavoro, spazi museali e siti culturali.

Le telecamere hanno ripreso squadre di medici, infermieri, impiegati della struttura commissariale andati casa per casa per vaccinare a domicilio anziani e utenti con problemi di deambulazione, che non sarebbero riusciti a recarsi all’hub della Fiera o in altri centri vaccinali. Ma ci sono anche le immagini dell’area Covid-test attrezzata all’aeroporto Falcone e Borsellino; la lunga notte del 28 ottobre al porto di Palermo, con i medici della Fiera ad accogliere e sottoporre a tampone 367 migranti rimasti al largo per giorni e salvati dalla nave Geo Barents; l’inaugurazione del padiglione pediatrico della Fiera del Mediterraneo (nella foto).

A fare da filo conduttore al racconto della campagna vaccinale le interviste al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al dirigente generale del dipartimento regionale di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, al commissario per l’emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa e al commissario straordinario del Cricd Giuseppe Giammalva.

Il documentario sarà presentato e proiettato domani (20 gennaio), alle ore 17, al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.