Montagnareale: revocata l’ordinanza con la quale era stata disposta la dad fino al 22 gennaio 2022

Il sindaco di Montagnareale Rosario Sidoti, il 17 gennaio scorso, ha revocato dell’ordinanza sindacale del 15 gennaio; si riferiva alla sospensione delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, insistenti sul territorio comunale dal 17 al 22 gennaio incluso.

Analoga ordinanza era stata formalizzata dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, per cui si sarebbe verificato che, condividendo i due comuni sia il personale docente, – impegnato giornalmente e in contemporanea nell’effettuazione della didattica a distanza e nelle lezioni in presenza nei plessi di Montagnareale e anche il personale non docente, ricompresi nell’istituto comprensivo “Lombardo Radice”, sia in parte, per residenza nei due comuni viciniori, si sarebbe concretizzato un disservizio nello svolgimento dei compiti educativi per la platea degli scolari, degli alunni e degli studenti.

Il sindaco Sidoti, poi, ha preso atto anche del decreto del Tar di Catania, a seguito del quale l’avvocato Michele Mondello e l’avvocato Maria Rita Mondello hanno ottenuto la sospensiva dell’ordinanza del sindaco di Patti, per cui da ieri sono riprese le lezioni in presenza.