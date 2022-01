Messina: Stefano Trimboli è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Sicilia

Stefano Trimboli, messinese, è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Sicilia, la federazione che riunisce i lavoratori della chimica e del tessile. Stefano Trimboli sino a qualche mese fa svolgeva l’incarico di segretario generale della Femca Cisl di Messina.

E’ una soddisfazione per tutta la Cisl Messina ed un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio, soprattutto in un settore che soprattutto in questo periodo sta vivendo una fase delicata, a partire dalla delicata vertenza della Raffineria.