Covid – In Sicilia 8.133 nuovi casi, 43 le vittime. Rimangono stabili i ricoveri

Sono stati 8.133 i nuovi positivi della giornata di mercoledì 19 gennaio in Sicilia, a fronte di 46.517 tamponi processati (ieri erano stati 8.606 su 42.698 tamponi). Il tasso di positività scende, dal 20% al 17%.

L’isola, in cui al momento sono 190.802 gli attuali positivi (+6.664), si trova al nono posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con 37.233.

I deceduti del giorno in Sicilia sono 43 (ieri 72), anche se suddivisi in più giorni. Le vittime del virus da inizio pandemia sono 8.053. Coloro che hanno sconfitto la malattia sono invece 1.426.

Buone notizie però dai ricoveri. Sono 3 in meno gli ospedalizzati del giorno nell’isola: sono 1.556 i ricoverati totali, di cui 170 in terapia intensiva: stesso numero di ieri, con 11 ingressi del giorno.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati nelle varie province: 2.243 a Palermo, 1.623 a Catania, 935 a Siracusa, 896 a Ragusa, 632 ad Agrigento, 590 a Caltanissetta, 586 a Messina, 445 a Trapani, 183 a Enna.

In Italia:

Casi in calo in tutta Italia: 192.320 i contagi del giorno (ieri erano più di 228 mila), mentre le vittime sono state 380 (ieri erano 434). Oltre 136 mila i guariti.