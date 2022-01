Sicilia – Musumeci cancella l’ordinanza: niente DAD in zona arancione da domani, deroghe solo per la rossa

Nell’ordinanza firmata questa mattina da Nello Musumeci sui collegamenti marittimi in Sicilia, è stato anche abrogato l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci dei comuni ricadenti in zona arancione la possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la Didattica a distanza. Le nuove disposizioni sono valide dalla giornata di domani, 19 gennaio.

Diversi sindaci, anche di città capoluogo, avevano chiuso le scuole provocando ricorsi e decisioni del Tar (ultima quella riguardante il comune di Patti) che aveva ordinato la riapertura degli istituti. La norma nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai comuni in zona rossa.

L’articolo 2 della precedente ordinanza di Musumeci era stato stabilito che “nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del covid 19, previo parere dell’Asp, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad.”