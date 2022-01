Covid – A Sant’Agata di Militello sono 277 gli attuali positivi. 45enne ricoverato al Policlinico

A Sant’Agata di Militello i casi di Covid-19 sono ormai in calo da un paio di giorni, dopo il picco di oltre 300 centrato nello scorso weekend. Adesso sono 277 gli attuali positivi nel comune guidato da Bruno Mancuso, che fa il punto sulla situazione.

“Assistiamo ad una progressiva decrescita dei positivi al tampone molecolare, questo perché è stata riconosciuta la validità del tampone rapido e quindi si fanno meno molecolari. I positivi al rapido si mantengono stabili.”, scrive sulla sua pagina Facebook il primo cittadino.

Inoltre, comunica ancora Mancuso, un 45enne di Sant’Agata di Militello si trova ricoverato al Policlinico di Messina per complicanze con il virus, in ventilazione assistita. Non si era sottoposto a vaccinazione, secondo quanto riporta il sindaco.