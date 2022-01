Covid – 8.606 nuovi casi in Sicilia, ma ci sono 72 vittime. Stabili i ricoveri

Dopo 5 giorni consecutivi in calo tornano a crescere i dati dei positivi al Covid-19 in Sicilia. Sono stati 8.606 i nuovi positivi della giornata di martedì 18 gennaio, a fronte di 42.698 tamponi processati (ieri erano stati 4.037 su 24.549 tamponi). Il tasso di positività cresce, dal 16,4% al 20%.

L’isola, in cui al momento sono 182.579 gli attuali positivi (+7.384), si trova al nono posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con 37.823.

I deceduti del giorno in Sicilia sono 72 (ieri 23), anche se suddivisi in più giorni, un record per l’isola. Le vittime del virus da inizio pandemia superano le 8 mila unità: sono 8.010. Coloro che hanno sconfitto la malattia sono invece 1.150

Buone notizie però dai ricoveri. Sono 3 in meno i ricoverati del giorno nell’isola: sono 1.559 i ricoverati totali, di cui 170 in terapia intensiva: stesso numero di ieri, con 13 ingressi del giorno.

Tra le province è Catania a primeggiare con 1.990 nuovi casi, seguita a brevissima distanza da Palermo con 1.668. Staccate le altre province: Siracusa 996, Agrigento 961, Ragusa 852, 735 a Caltanissetta, Trapani 603, 593 a Messina e 198 ad Enna.

In Italia:

Casi in aumento in tutta Italia, dopo il calo (ormai classico) del lunedì: 228.769 i contagi del giorno (ieri erano circa 80 mila), mentre le vittime sono state 434 (ieri erano 287). C’è però un boom di guariti: sono 220.811