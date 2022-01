Covid, contagi in calo in molti comuni del messinese. Resta alto il numero di ricoverati

Sono 13.513 gli attuali positivi in provincia di Messina, secondo il report dell’ufficio straordinario per l’emergenza covid al 14 gennaio. 910 in meno rispetto al dato precedente, con 981 nuovi casi del giorno. Per quanto riguarda i distretti sanitari dopo Messina, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto è il distretto di Sant’Agata Militello a registrate il maggior numero di casi positivi sul territorio, 1.425 in tutto. Il giorno precedente erano stati 1.517, in calo dunque, nonostante i 98 i nuovi contagi registrati ieri. Il 13 gennaio erano 112 i ricoverati in provincia e sono state 11 le vittime conteggiate.

Milazzo riporta, dopo giorni in crescita, un calo della curva dei contagi, che passano da 913 a 873 secondo il dato Asp di ieri, mentre continua il trend in salita per Barcellona Pozzo di Gotto che da 936 passa a 951 attuali postivi ed 8 ricoverati in ospedale, ma il report è fermo a due giorni fa.

Giù i numeri anche in altri comuni particolarmente colpiti dal contagio e che da domani saranno ufficialmente in zona arancione, come Patti, che passa da 203 a 179 attuali positivi e Caronia, con gli casi che da 46 sono ora 35.

A comunicare, invece, un aumento di casi è il comune di Brolo, che passa da 69 a 87 contagiati. In lieve aumento i numeri a Gioiosa Marea, che da 95 conta ora 98 attuali positivi. Il comune rientra tra quelli che a partire da domani sarà zona arancione, così come Tortorici dove, dopo aver toccato il tetto di ben 253 positivi, ieri si è registrata una prima confortante inflessione della curva epidemiologica, che segna ora 222 casi. A Naso in sole 24 ore si sono registrati 15 nuovi contagi, che portano a 70 il numero degli attuali positivi. A Capo d’Orlando i casi registrati sono 176, tre in meno dall’ultimo report. Segnali postivi anche da Sinagra dove gli attuali contagiati scendono da 81 a 75 e numeri in lieve calo anche a Sant’Agata di Militello, dove, secondo il dato Asp a questa mattina i contagiati sul territorio sono diminuiti nelle ultime 24 ore da 326 a 317. Per il terzo giorno consecutivo, infine, anche Acquedolci segna un lieve, ma confortante calo nel numero di soggetti positivi che sono 123.