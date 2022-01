Patti – Giornata dedicata alla vaccinazione anti-influenzale e a quella anti-covid: l’importanza della sensibilizzazione

Volti sorridenti che accolgono chi ha deciso di sottoporsi alla doppia vaccinazione in un giorno, sia quella per il vaccino anti-covid, che quella per l’antiinfluenzale. A Patti, nella giornata dedicata all’”Influ-day”, sono numerosi coloro che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione.

Nell’autoemoteca dell’ASP di Messina, riconvertita in mini hub vaccinale, l’equipe medica condotta dal Dottor Salvatore Sidoti, con il supporto della dottoressa Iole Donzì e dell’infermiera Francesca Cardinale, ha svolto a pieno il suo dovere, aiutando, confortando e incoraggiando tutti coloro che si sono sottoposti a vaccinazione, come la signora Gioacchina, che lancia un accorato appello ai nostri microfoni.