Covid – In Sicilia secondo giorno con numeri in calo: i nuovi casi sono 10.023. Nove in più i ricoveri

Per il secondo giorno di fila i numeri dell’emergenza Covid sono in calo in Sicilia: sono stati 10.023 i nuovi positivi della giornata di oggi, a fronte di 50.567 tamponi processati (ieri erano stati 11.354 su 59.167 tamponi). Il tasso di positività cresce, dal 19,1 al 19,8%.

L’isola, in cui al momento sono 159.593 gli attuali positivi, scende all’ottavo posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con 33.856 contagi.

I deceduti del giorno in Sicilia sono 21, che portano i totale delle vittime del virus da inizio pandemia a 7.812, mentre coloro che hanno che hanno sconfitto la malattia, oggi, sono 875.

Solo 9 in più i ricoverati del giorno, nell’isola, che comunque sulle ospedalizzazioni conferma i numeri da zona arancione: sono 1.472 i ricoverati, di cui 165 in terapia intensiva (2 in più, con 15 ingressi del giorno).

Tra le province è Catania a primeggiare con 2.957 nuovi casi, seguita da Palermo con 2.492. Poi Siracusa con 1.018, mentre le altre sono in tripla cifra: sono 856 ad Agrigento, 724 a Ragusa, 699 a Caltanissetta e 674 a Messina. Infine 458 a Trapani e 145 ad Enna.

In Italia:

Stabile la curva dei contagi nel resto della penisola: 186.253 i contagi del giorno (ieri erano 184.615), mentre le vittime sono state 360, record della quarta ondata (ieri erano 316). Attualmente nella nostra nazione sono 2.398.828 le persone positive. Nelle ultime 24 ore in Italia sono guarite 125.199 persone.