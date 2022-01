Capo d’Orlando – Si attende il ritorno a scuola: “La didattica in presenza è insostituibile”

Ancora due giorni di didattica a distanza per gli studenti di Capo d’Orlando, così come per tantissimi altri giovani della provincia di Messina e del resto dell’isola.

Lunedì, se non ci saranno ulteriori stravolgimenti, e seguendo le ultime indicazioni regionali, si apriranno i cancelli delle scuole e gli alunni torneranno finalmente tra i banchi, così come hanno già fatto quelli delle altre regioni d’Italia.

Le regole del governo Draghi sono chiare, e fin da principio hanno avuto l’obiettivo di riportare gli studenti a scuola in presenza, per restituire loro la socialità, fondamentale per la loro crescita.