Capo d’Orlando – Lunedì si torna a scuola in presenza. 176 gli attuali positivi

Con una nota diramata attraverso i propri canali social, il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nel proprio comune.

176 gli attuali positivi nella cittadina tirrenica, numeri stabili rispetto alla comunicazione della settimana scorsa.

“Il dato è ufficiale e non illusorio, – dichiara Ingrillì – non avendo avuto interesse a modificare o nascondere il numero dei soggetti sottoposti ad isolamento.

A dimostrazione della nostra totale trasparenza voglio aggiungere che negli ultimi mesi purtroppo, hanno deciso di non passare da noi sindaci per il tracciamento dei contatti diretti. Questo ha sicuramente determinato confusione e la relativa impossibilità ad avere il numero dei contatti in quarantena per contatto diretto.”

Lunedì 17 infine, con Capo d’Orlando che non è stata raggiunta dal provvedimento della zona arancione, si torna a scuola in presenza: “Abbiamo cercato di far slittare la riapertura delle scuole di un’altra settimana, garantendo la DAD, al fine di meglio monitorare la situazione pandemica ed evitare un eventuale incremento dei contagi. Tuttavia, non possiamo contrastare la linea dura assunta dal governo nazionale e, conseguentemente, da quello regionale in merito alla necessità di svolgere le attività didattiche in presenza.”