Un furgone di un residente del comune di Rinella, è caduto in mare nel piccolo porticciolo dell’isola di Salina. L’uomo alla guida, probabilmente non si è accorto che nel mezzo non si era azionato il freno di stazionamento.

Dopo essere sceso dal veicolo per ritirare un pacco dal vicino aliscafo, non ha fatto in tempo che il mezzo a causa della pendenza è finito in mare.