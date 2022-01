Infodrive Capo d’Orlando pronta a tornare in campo. Cambiano i termini per accedere al PalaFantozzi

La Infodrive Capo d’Orlando pronta a tornare in campo, dopo quasi un mese dall’ultima sfida. I biancoazzurri saranno impegnati domenica 16 gennaio a Trapani nel derby, per poi giocare 3 sfide consecutive in casa contro Piacenza, il 19 gennaio, Urania Milano il 23 e Biella il 30 del mese corrente.

Intanto sono cambiati i termini per accedere al PalaFantozzi. La capienza al momento è fissata al 35% dei posti disponibili.

Dal 10 gennaio le nuove disposizioni governative prevedono che, per assistere alle partite, gli spettatori dovranno essere in possesso di green pass rinforzato ed indossare mascherina FFP. Inoltre non sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno del palazzetto.

Le disposizioni sono obbligatorie per tutti coloro che hanno, a diverso titolo, diritto di accesso agli impianti da gioco.