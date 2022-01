Scuola – In Sicilia lezioni in presenza: si torna tra i banchi domani, 13 gennaio

Si è conclusa da poco la riunione della task force regionale sul rientro a scuola in presenza. Da domani, 13 gennaio, gli studenti potranno tornare tra i banchi.

L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, ha spiegato che “non ci sono le condizioni giuridiche per sospendere ulteriormente le attività didattiche“.

La sospensione delle lezioni in presenza e’ possibile solo in zona rossa, arancione e nei casi previsti dal decreto nazionale, oltre ad avere l’avallo dell’Asp territoriale di competenza.

L’ANP (assocazione dei presidi e dirigenti della scuola), nel corso della riunione ha chiesto che si abbia un canale privilegiato per la consegna di mascherine Ffp2, una più stretta correlazione dei dati inseriti in piattaforma, poiché si rileva uno scostamento tra soggetti positivi che ancora hanno il green pass valido, un ampliamento delle sedi ove poter far fare i tamponi agli studenti.”

In conclusione l’Assessore Lagalla ha ribadito che non emetterà alcun provvedimento di revisione ulteriore del calendario scolastico e che da domani in Sicilia le attività didattiche riprenderanno regolarmente.