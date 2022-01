Franchi tiratori per l’elezione di Musumeci a grande elettore. Azzerata la giunta – VIDEO

“Siciliani, il vostro Presidente della Regione non ha padrini e non ha padroni, e finché avrò le mani libere potrò lavorare per far volare ancora più alta la nostra meravigliosa terra”, così il governatore siciliano Nello Musumeci, in un videomessaggio ai cittadini diffuso tramite Facebook, al termine di un pomeriggio turbolento all’Ars, in cui si votavano i grandi elettori, che parteciperanno alle votazioni del Presidente della Repubblica.

Il video:

https://fb.watch/auZWG3EUFv/

Aveva annunciato che ci sarebbero state delle conseguenze per i voti mancati, e le conseguenze sono arrivate: il Presidente della Regione ha azzerato la giunta, annunciando che incontrerà i partiti di centrodestra per avere una lista di papabili nuovi assessori.

”Alcuni saranno riconfermati, ma se alcuni pensano di intimidirmi utilizzando l’arma del voto segreto, con me si sbagliano”, ha continuato Musumeci. “Non ci è riuscita nemmeno la mafia, e con quello che ho passato nella mia vita non mi faccio di certo spaventare da 6 o 7 franchi tiratori, che se il voto fosse stato palese avrebbero votato per me, venendo anche a stringermi la mano e a sottolineare la loro appartenenza alla squadra. Sono stufo, la Sicilia non ha più bisogno di gente così, che usa i mezzi della vecchia politica. Io penso a rendere conto ai cittadini, ad usare i soldi del PNRR ed a fare quello che serve alla nostra isola per volare alto”.