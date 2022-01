Covid, nel messinese 14.354 attuali positivi. 232 i casi a Tortorici e 81 a Sinagra

Ancora 1.562 nuovi contagi da covid-19 a Messina e provincia conteggiati nel bollettino diramato ieri dal Ministero della Salute. 14.354 a ieri gli attuali positivi.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei casi di contagio nei singoli comuni, segnalazioni discordanti arrivano sulla funzionalità del nuovo sistema di gestione dati approntato dall’ufficio straordinario per l’emergenza covid di Messina. Secondo alcuni sindaci, infatti, i dati non sarebbero aggiornati i tempo reale con le comunicazioni di fine isolamento. In attesa di capire se effettivamente ci siano o no queste discordanze, questo l’aggiornamento, secondo le indicazioni delle singole amministrazioni locali.

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto registra a ieri sera 936 attuali positivi, di cui ben 8 ricoverati nel locale ospedale covid, che conta adesso 39 ricoverati. Fermo a ieri il dato a Milazzo, con 810 positivi segnalati dall’amministrazione comunale. Ulteriore calo ad Oliveri, che passa da 106 a 101 attuali positivi. Curva di nuovo in salita nel comune di Tortorici dove ieri il bilancio tra guarigioni e nuovi referti positivi porta a 232 il numero degli attuali contagiati, 19 in più rispetto al dato precedente.

In calo i contagi a Tusa, che scende da 105 a 103, Ucria che passa da 44 a 31 e Caronia, da 54 a 46. Numeri in aumento, invece a Capizzi, già in zona arancione, e che conta adesso 37 contagiati, a Castell’Umberto con il dato di 57 attuali positivi, Capri Leone con 132, e a Sinagra dove si ieri sera risultavano ben 81 casi.

Aggiornamenti ufficiali da Mistretta, dove nella tarda serata di ieri il numero degli attuali positivi sul territorio era di 220. Il primo cittadino, Tatà Sanzarello, ha evidenziato che il trend sembra in diminuzione, visto che proprio ieri si è registrato un significativo calo della curva di contagio, con la guarigione di oltre una trentina di persone.