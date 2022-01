Covid – In Sicilia 13.048 nuovi casi oggi. 25 le vittime, mentre sono 55 in più i ricoverati

Anche oggi è stato diramato il bollettino giornaliero dei contagi ed in Sicilia rimane stabile il numero dei nuovi casi del giorno: secondo i dati diffusi dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore nell’isola sono state diagnosticate 13.048 infezioni da Covid-19 a fronte di 62.875 tamponi, con il tasso di positività in calo, al 20,7% (ieri i nuovi casi erano stati 13.231 su 58.518 test, con il tasso di positività in calo, al 23,4%).

L’isola, in cui al momento sono 140.923 gli attuali positivi, rimane così al settimo posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con oltre 41.050 contagi.

I decessi del giorno in Sicilia sono 25, mentre sulle ospedalizzazioni l’isola conferma i numeri da zona arancione: sono 1.441 i ricoverati (55 in più rispetto a ieri), 1.276 nei reparti ordinari e 165 in terapia intensiva (2 in più, con 16 ingressi del giorno).

Tra le province è quella di Palermo a far registrare il maggior numero di nuovi casi, con 3.404, seguita a stretto giro da Catania con 3.300. Poi Siracusa con 1.441, e Messina con 1.111, segue Agrigento con 1.047. Numeri a tre cifre per le province di Caltanissetta (952), Ragusa (894), Trapani (664) ed infine Enna (253).

In Italia:

196.224 i contagi del giorno in totale nella penisola, mentre le vittime sono state 313. Attualmente nella nostra nazione sono 2.222.060 le persone positive.