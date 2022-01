Hub vaccinali presi d’assalto nel messinese. In Sicilia raggiunto il 13% nella fascia 5-11 – VIDEO

Gli hub vaccinali allestiti nelle città metropolitane di Messina, Palermo e Catania resteranno aperti fino a mezzanotte, anche negli giorni festivi, ma solo per la vaccinazione degli utenti che hanno superato i 50 anni: iniziativa voluta dal Generale Figliuolo e condivisa dal governo Musumeci, con lo scopo di incentivare e favorire la vaccinazione obbligatoria degli over 50, che potranno presentarsi senza prenotazione.

Intanto anche in Sicilia sta lentamente crescendo la percentuale di vaccinati tra i bambini nella fascia tra 5 e 11 anni, anche se rimane inferiore di oltre 4 punti percentuali rispetto al resto d’Italia: nell’isola il ritorno tra i banchi è previsto per giovedì e in questa fascia di età, per cui le vaccinazioni si sono aperte meno di un mese fa, ad oggi il 13% ha ricevuto almeno una dose.