Mancuso: “Necessario riattivare l’hub vaccinale all’ospedale di Sant’Agata di Militello”

“Ho inviato, nella qualità di sindaco del comune capofila del distretto sanitario 31 di Sant’Agata Militello, una nota di sollecito al Commissario straordinario dell’Asp 5 di Messina, dott. Bernardo Alagna, e al Commissario per l’emergenza Covid di Messina, prof. Alberto Firenze, per ribadire la necessità di attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e riattivare la piena operatività dell’hub vaccinale all’ospedale di Sant’Agata Militello.” Così il sindaco del comune tirrenico Bruno Mancuso, in una nota inviata all’ASP.

“I numeri dei ricoveri in provincia di Messina nei reparti Covid ed in terapia intensiva, infatti, testimoniano purtroppo l’esaurimento ormai dei posti a disposizione.

S’impone dunque la necessità di implementare la campagna vaccinale, unica strada verso il ritorno alla normalità ed alleggerire la pressione sugli ospedali, anche alla luce del dato che vede tra i ricoverati il 90% di pazienti non vaccinati, con l’eliminazione dell’attuale ingolfamento degli hub vaccinali, consentendo anche una più celere vaccinazione della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

È stato pertanto chiesto il reclutamento di ulteriore personale rispetto a quello che già opera negli hub, il ripristino dei vaccini a domicilio per gli aventi diritto e la riattivazione del punto vaccinale presso l’ospedale di Sant’Agata Militello che, fino ai mesi scorsi, aveva svolto il servizio in maniera assolutamente efficiente e proficua, raggiungendo numeri importanti nelle somministrazioni per la comunità dei Nebrodi. Tutto ciò fermo restando la piena operatività dell’hub di Capo d’Orlando, unico presente nel distretto più popoloso della provincia.

Nel nostro territorio si continuano, inoltre, a registrare casi di contagio in relazione ai quali non vengono più adottati immediati provvedimenti di isolamento, con inevitabili ricadute in termini di diffusione del virus. Per questo si chiede, infine, l’adozione di ogni determinazione utile a ripristinare il precedente modus operandi per cui i sindaci, come sempre, sono pronti a mettere a disposizione uomini e mezzi.”