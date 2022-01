Covid – 7.803 nuovi casi in Sicilia, 23 i decessi. Ancora in crescita i ricoveri

Sono 7.803 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia dal bollettino del Ministero della Salute nella giornata di lunedì 10 gennaio 2022. I tamponi elaborati sono stati 31.910.

Nella giornata di ieri i casi erano stati 12.949 su 50.910 tamponi. Tasso di positività giornaliero che scende dal 25,4% al 24,4%.

La Sicilia scende al sesto posto nel Paese per numero di nuovi contagi giornalieri, superata da Lombardia (17.581), Emilia-Romagna (14.194), Campana (13.107), Lazio (9.440) e Piemonte (8.571).

23 i decessi nell’Isola conteggiati oggi, anche se riferiti a più giorni, che portano il totale da inizio pandemia a 7.705. 917 le guarigioni.

Sono 118.640 gli attuali positivi sull’Isola, 6.863 in più rispetto al dato precedente.

Sale purtroppo ancora la pressione ospedaliera in Sicilia. In tutto sono con 1.303 gli isolani ricoverati, ben 42 in più rispetto a domenica. 1.160 i degenti dei reparti ordinari e 143 i pazienti in rianimazione (5 in più), con 15 ingressi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione del coronavirus nelle singole province siciliane oggi è Catania a registrare il maggior numero di contagi, 1.483. Segue Messina con 1.438, poi Trapani 1.117 e Palermo 1.096. Sotto quota mille Agrigento 891, Siracusa 667, Ragusa 612, Caltanissetta con 353 e infine Enna 218.

Oltre 2 milioni gli attuali positivi in Italia, esattamente 2.004.597. Nelle ultime 24 ore nella penisola sono stati rilevati 101.762 casi positivi da coronavirus e 227 decessi. Attualmente i ricoverati sono 17.946 (755 in più di ieri), di cui 1.606 nei reparti di terapia intensiva.