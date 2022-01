Ufficio straordinario covid Messina: “il 90%dei ricoverati in rianimazione non è vaccinato”

“Il 90 percento dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali messinesi non è vaccinato.” Lo dice l’ufficio straordinario per l’emergenza covid di Messina, guidato da Alberto Firenze, con una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della struttura sanitaria per l’emergenza, utilizzando un’immagine molto forte di un paziente in rianimazione a corredo.

“Questi dati confermano ancora una volta l’efficacia dei vaccini anti Covid contro l’ospedalizzazione e dimostrano che l’intasamento attuale nei reparti Covid dei nosocomi peloritani è quasi totalmente causato dalla presenza di persone non vaccinate, che rischiano molto di più.”

“In particolare, emerge che coloro che hanno effettuato la dose booster sono i più protetti;” dichiara il commissario Firenze “al contrario, i non vaccinati hanno un rischio di infettarsi molto maggiore. D’altronde, come confermato di recente nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza dei pazienti vaccinati in rianimazione ogni 100mila abitanti, tra chi ha fatto la terza dose si ferma solo allo 0,9%. Queste percentuali evidenziano come il vaccino sia il nostro alleato più forte nella lotta contro il Coronavirus. Ancora una volta i numeri rimarcano quanto la scienza e la medicina dicono da mesi: è fondamentale vaccinarsi e fare le terze dosi. Auspichiamo che questo segnale convinca i più timorosi che è necessario superare inutili ritrosie e scegliere la vita.” Conclude la nota.