Covid – Militello Rosmarino, sono 32 i contagiati. Il sindaco “Raccomandiamo prudenza”

L’emergenza covid sta ormai interessando tutto il comprensorio dei Nebrodi, investendo anche il comune di Militello Rosmarino, con i casi di positività al covid in crescita.

Nella piccola comunità, dove gli abitanti sono poco più di 1.200, sono ad oggi 32 i soggetti positivi al test per la ricerca del virus della Sars-Cov2, tra rapidi e molecolari, censiti dall’amministrazione comunale. Anche per il comune di Militello, fino ad oggi, ci sono state difficoltà di tracciamento. Adesso, grazie all’accesso alla piattaforma Asp, il sindaco é riuscito a fotografare in tempo reale la situazione sul territorio.

Fortunatamente, al momento, nessuno presenterebbe sintomi particolarmente significativi. Il primo cittadino, Salvatore Riotta, si appella ai cittadini: “Continuiamo a raccomandare massima prudenza, rigorosa osservanza delle regole e comportamenti responsabili. Anche perché i casi sono in rapido aumento, con il ritmo di 3/4 nuovi positivi al giorno.”