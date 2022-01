Gal Nebrodi Plus: pubblicata la graduatoria per progetti turistici

E’ stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti su investimenti di fruizione pubblica per infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala del GAL Nebrodi Plus.

In testa il comune di San Teodoro, poi la “Fraternità di Misericordia” di San Piero Patti, il comune di Castell’Umberto, “Hope Sicily” di Capo d’Orlando, l’Anspi “Jasna Gora” di Capri Leone, “Acqua fredda” di Cesarò ed il circolo Anspi “Beata Vergine del Carmelo” di Tortorici.

Tutti hanno richiesto un contributo di oltre 100 mila euro. Però l’inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento dopo l’istruttoria delle istanze e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

Sono risultati non ammissibili al finanziamento “Cagnanò Arti e Mestieri” di Naso, la Pro Loco di Mistretta, il circolo ricreativo “Scafa asd” di Capo d’Orlando, i comuni di Militello Rosmarino, Raccuja e Alcara Li Fusi e infine l’Anspi “Santa Caterina Giovani in cammino” di Mistretta.

Non ricevibili le istanze dei comuni di Montalbano Elicona, Castel di Lucio, Capizzi e San Salvatore di Fitalia, la Pro Loco di Gaggi ed il “Don Pino Puglisi” che vede insieme i comuni del consorzio “Tindari-Nebrodi” di Patti.