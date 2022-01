Covid, in Sicilia 12.425 nuovi contagi e 24 i morti del giorno. Continua a salire la pressione sugli ospedali

Sono 12.425 i nuovi casi di Sars Cov2 registrati in Sicilia dal Ministero della Salute. I tamponi elaborati sono stati 45.921 test elaborati. Nella giornata di ieri i casi erano stati 9.248 su 28.800 tamponi circa. Tasso di positività giornaliero che scende dal 32% a poco più del 27%.

La Sicilia si posiziona all’ottavo posto nel Paese per numero di nuovi contagi giornalieri, al primo posto c’è la Lombardia, con 48.808 casi, seguono il Veneto con 21.056 e il Piemonte con 18.220.

24 i decessi nell’Isola conteggiati oggi, anche se riferiti a più giorni, che portano il totale da inizio pandemia a 7.667. Sono 99.551 gli attuali positivi sull’Isola, 11.167 in più rispetto al dato precedente, con soli 1.234 guarigioni del giorno.

Sale purtroppo ancora la pressione ospedaliera con 1.187 ricoverati. 1.050 i degenti dei reparti ordinari con 47 ricoveri in più di ieri e 137 i pazienti in rianimazione, due in più rispetto a ieri con 9 ingressi in 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione del coronavirus nelle singole province siciliane oggi è Catania a registrare il maggior numero di contagi, 2.737. Segue Palermo con 2.439 e poi Messina con 1.803 nuovi contagi. Sopra quota mille anche Siracusa +1.472 e Ragusa +1.374. Trapani registra 897 nuovi contagi, Caltanissetta 698, Agrigento 647 e infine Enna 358.

In Italia oggi si contano 197.552 nuovi casi di infezione da covid-19, su 1.220.266 test processati. Il tasso di positività si attesta al 16,19%, ieri era al 22%. Sono 1.818.893 gli attuali positivi nella nazione, di cui 14.930 ricoverati nei reparti di area medica covid e 1.557 in terapia intensiva. 184 le vittime registrate nelle ultime 24 ore.