Covid – 897 i casi a Barcellona PG e scuole chiuse. A Patti smentita fake su falso numero di contagi

Come si temeva continua a salire la cura dei contagi da covid-19 nell’hinterland tirrenico-nebroideo. A Barcellona P.G. questa sera la piattaforma Asp segnala 897 positivi barcellonesi, come reso noto dal sindaco Pinuccio Calabrò. Sono 35 i pazienti ricoverati al centro COVID-19 del “Cutroni-Zodda”. “Preso atto della situazione epidemiologica dettagliatamente indicata nella relazione dell’ASP” aggiunge il primo cittadino “è stata emessa ordinanza di sospensione dell’attività didattica fino al 22 gennaio 2022”. Anche a Milazzo i risultati dei numerosissimi tamponi molecolari eseguiti dall’Usca negli ultimi giorni ha fatto lievitare in maniera notevole il numero dei positivi che oggi sono ben 467, 80 in più rispetto all’ultimo aggiornamento di giovedì.

Sulla pagina facebook ufficiale del comune di Patti smentita una fake, circolata via social e su app di messaggistica, con grafiche riportanti falsi numeri dei soggetti positivi nella cittadina.

“Coloro che le hanno immesse in rete, servendosi dell’immagine “ufficiale” utilizzata dal Comune, hanno commesso una precisa fattispecie di reato. Hanno inoltre mancato di rispetto verso quanti in questo momento stanno vivendo attimi di apprensione per il Covid, verso chi ha avuto dei lutti in famiglia, verso la Città tutta che con grande senso di responsabilità sta affrontando questa battaglia contro il virus.” aggiunge il primo cittadino, ribadendo poi che l’unico luogo dove è possibile verificare i dati ufficiali sull’andamento epidemiologico nella Città di Patti sono il sito internet del Comune, la pagina Facebook istituzionale ed il Canale Instagram ufficiale.

Contagi in aumento anche a Cesarò dove salgono a 92 i casi di positività, a Piraino che passa da 59 a 66 contagiati e a Tusa, con 111 attuali positivi. Buone notizie arrivano, invece, da Oliveri, dove questa sera si comunica un calo dei contagiati da 140 a 129 unità.

In serata aggiornato il bollettino a San Fratello, dove si segnalano 15 soggetti positivi al tampone molecolare e 46 soggetti al test rapido, per un totale di 61 casi, oltre a 3 guariti. Impennata di contagi a San Marco d’Alunzio che passa da 25 positivi del 3 gennaio a 63 del 7 gennaio, di cui 12 accertati con molecolare e 52 con rapido. Segnalati anche 4 guariti.

A Torrenova i casi conteggiati sono 90 con 25 persone risultate positive al rapido e in attesa di conferma. “Sono numeri altissimi che confermano, peraltro, il trend in crescita in tutta la regione.” commenta il primo cittadino Castrovinci, che aggiunge “Ritengo fondamentale, oltre al rispetto delle regole (mascherine e distanziamento), che ognuno di noi limiti i contatti allo stretto necessario. E’ chiaro, ormai che siamo in attesa di un “cambio colore” che secondo me riguarderà tutto il territorio.”