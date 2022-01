Caronia, smottamenti e allagamenti a causa del maltempo

Danni a causa del maltempo nel territorio comunale di Caronia.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, una frana ha invaso tutta la carreggiata nella strada comunale Antiva – Altomare, bloccandola completamente. Il sindaco, Giuseppe Cuffari rende noto che con un pronto intervento si è provveduto a sgombrarla immediatamente.

Allagamenti in via B. Brin via Piano Ajala hanno a causa del quantitativo d’acqua proveniente dalla SS 113 con contestuale blackout elettrico ed interruzione del servizio, che però è già stato risolto dai tecnici di Enel.

Inoltre, sulla circonvallazione comunale, un grosso smottamento ha causato il cedimento di un palo dell’illuminazione pubblica, occupando una corsia. Qui si è intervenuto disalimentando la linea elettrica e transennando i luoghi, in attesa di finire l’intervento. Lunedì l’amministrazione comunale caronese invierà una relazione al dipartimento di Protezione Civile.