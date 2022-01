Torrenova, Castrovinci: “Solo 6 posti letto nelle terapie intensive di Messina, pronto a chiudere le scuole fino al 31 gennaio”

Grido di allarme del sindaco torrenovese Salvatore Castrovinci, su quanto emerge dall’ordinanza sindacale 310 emanata nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio 2022, dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la quale ha disposto la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado da lunedì 10 e sino al 23 gennaio incluso.

Dall’atto, che riepiloga quanto comunicato oggi nel corso del tavolo tecnico convocato dal Prefetto della Città dello Stretto a seguito di interlocuzioni informali si evince infatti, nero su bianco, che “il dato proveniente dalle strutture sanitarie locali registra la quasi totale saturazione dei posti letto Covid, tanto nei reparti di degenza quanto nelle terapie intensive Covid come peraltro confermato anche dal Commissario ad acta per l’emergenza Covid nel corso dell’incontro del 7 gennaio 2022 ove ha comunicato che la disponibilità di posti letto nella terapia intensiva del Policlinico è di n. 2 posti, mentre per l’Ospedale Papardo è di n. 4 posti preannunciando lo svolgimento di un incontro nel corso della medesima per l’individuazione di ulteriori aree da adibire a reparti Covid anche attrezzando ospedali militari o mediante la requisizione di strutture sanitarie già esistenti.”

A lanciare il grido d’allarme è stato però, Salvatore Castrovinci, primo cittadino torrenovese, che con una nota via social si dice pronto ” già da oggi a stabilire una proroga della chiusura delle scuole sino al 31 gennaio dopo aver appreso, leggendo l’ordinanza del Sindaco di Messina, che, ad oggi “la disponibilità di posti letto nella terapia intensiva del Policlinico è di n. 2 posti, mentre per l’Ospedale Papardo è di n. 4 posti”.

“Quanto appreso, nel silenzio assoluto delle autorità a ciò preposte” tuona Castrovinci” è di una gravità inaudita in un momento storico in cui, solo oggi, i nuovi ingressi nei presidi ospedalieri della nostra provincia hanno raggiunto numeri importanti.”

“Proprio per tale ragione, ho inviato una nota alle autorità sanitarie (Commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze e direttore genale ASP F.F. Bernardo Alagna ndr) al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti nell’ordinanza anche al fine di adottare ulteriori provvedimenti di contenimento del contagio perché, se i numeri dei posti letto delle terapie intensive sono quelli, la situazione è veramente delicata. Si attende ora il riscontro da parte delle autorità sanitarie”.