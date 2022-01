L’avvocato di Sant’Agata di Militello Paolo Starvaggi, in passato segretario provinciale del Partito Democratico e da sempre impegnato in politica, è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative. Un progetto, che sarà presentato nelle prossime settimane, per la ripartenza di Sant’Agata di Militello.