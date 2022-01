Patti – La Fondazione “Mattia” porta le calze della Befana ai giovanissimi ricoverati in pediatria

Ieri, anticipando la festività della Befana di qualche ora, in ospedale per i bimbi ricoverati i volontari della fondazione “Mattia” hanno portato le calze dei doni, con le borraccette colorate in allumino, bustine, pastelli e caramelle.

I doni sono stati consegnati alla responsabile del reparto di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Barone Romeo di Patti, la Dott.ssa Caterina Cacace, da parte di alcune giocatrice della “Volley Saracena” in un brevissimo incontro, nel cortile del nosocomio pattese, al quale hanno partecipato il dottor Gaetano Crisà, responsabile dell’Unità Operativa Complessa – Medicina Trasfusionale, che è anche assessore comunale, il dottor Giuseppe Pettina, presidente della Fondazione Mattia, ed ancora Franco Aiello, del consorzio stabile Cassiopea, ma nel caso specifico trait d’unione con la società sportiva Saracena Volley, impegnata in un progetto a favore dei giovani e che porta sulla maglia il logo della fondazione pattese.

A consegnare materialmente i doni alla dottoressa Cacace sono state le atlete Arianna Agnello, Arianna Giannone e Fabiana La Monica.

Giuseppe Pettina ha commentato, illustrando l’iniziativa, che questa è di fatto la prima uscita pubblica della Fondazione, che si è anche fatta carico, sempre tramite i buoni auspici dell’assessore Crisà di pensare a altri “minori” coinvolgendo gli uffici dell’assistente sociale comunale . Pettina si auspica che questa possa diventare una costante collaborazione con il reparto ospedaliero pattese che è centro di riferimento regionale per l’assistenza neonatale, e che si occupa del ricovero di neonati prematuri e/o patologici nati non solo presso la divisione di ostetricia di Patti ma anche negli altri punti nascita della provincia, nonché di neonati con patologie selezionate provenienti dalle altre province siciliane.

“I regalini ai piccoli che si trovano ricoverati nella sezione pediatrica dell’ospedale vogliono essere un semplice gesto d’amore per portare un po’ di gioia ai tanti piccoli guerrieri che festeggeranno lontano da casa questa festa che di fatto chiude quelle del ciclo natalizio. Non è sicuramente all’interno di un ospedale che avevano immaginato di trascorrere questo periodo e per noi il pensiero di poter donare ai bimbi e alle loro mamme un momento di serenità, che è quello che ci siamo proposti, ci rende felici”.

Poi aggiunge “La fondazione Mattia si sta attivando anche nello sport con un progetto che vuol coinvolgere più giovani possibile, quelli che non hanno la possibilità di permetterselo, grazie anche alla disponibilità della Saracena Volley”