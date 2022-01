Covid, Tortorici, 192 i positivi nel comune. Uffici comunali chiusi per sanificazione

È stato aggiornato dopo le 23 di ieri, giovedì 6 gennaio, il report giornaliero dei casi di positività nel comune di Tortorici.

Sono 192 i casi di infezione da Sars-Cov2, di cui 134 individuati con test rapido e 58 verificati con tampone molecolare, registrando 16 nuovi contagi in 24 ore. Una curva epidemiologica che cresce con rapidità vertiginosa, rispetto alla popolazione residente, poco meno di 6.000 persone, come sta avvenendo negli altri comuni dell’hinterland e dell’Isola. Nel bollettino settimane diramato ieri dal Dasoe, che conteggia 52 positivi, l’incidenza di nuovi contagi nei giorni dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 ha raggiunto quota 873,66 casi ogni 100 mila abitanti.

Prorogata per oggi venerdì 7 gennaio, come disposto con ordinanza della Commissione Straordinaria, la chiusura degli uffici comunali per permettere alla ditta incaricata di effettuare le operazioni di sanificazione dei locali, a seguito di un caso di positività di un impiegato, riscontrata nei giorni scorsi.