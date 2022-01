Covid – A Capo d’Orlando sono 179 gli attuali positivi, 313 a Patti con scuole chiuse fino al 15 gennaio

Sono saliti a 179 i positivi ad oggi nel comune di Capo d’Orlando, in netto aumento rispetto ai 103 dichiarati lo scorso 3 gennaio.

“Un dato – scrive il sindaco Franco Ingrillì – che non passa assolutamente inosservato e che ci invita ad alzare l’asticella dell’attenzione. Come sappiamo, le mascherine riducono il rischio del contagio che, come potete ben capire, è aumentato con la nuova variante Omicron.”

Ancora un aumento a Patti, dove son 313 gli attuali positivi al Covid-19. Il sindaco Gianluca Bonsignore, vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, ha ordinato una sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal 10 al 15 Gennaio 2022.