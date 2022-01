Covid – 9.248 nuovi casi in Sicilia. Tasso di positività al 32%, aumentano ancora i ricoveri

La corsa della variante Omicron prosegue in Sicilia, così come nel resto d’Italia. Secondo il bollettino del 7 gennaio del ministero della Salute, nell’Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 9.248 nuove infezioni a fronte di soli 28.804 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 14.229 ma su 59.933 tamponi processati.

Ricordiamo che da ieri in Sicilia vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test rapido antigenico. Il tasso di positività cresce ancora e sale al 32% mentre ieri era al 24%. 9 le vittime, che fanno salire il totale da inizio pandemia nell’isola a 7.643. 971 i guariti.

In Italia sono 108.304 i casi del giorno, e purtroppo si contano altre 223 vittime, con il tasso di positività al 22%: la Sicilia sale al quinto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+18.667), Emilia Romagna (+17.169), Lazio (+11.905) e Campania (+9.739).

Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in aumento: degli 88.384 siciliani attualmente positivi, 87.246 si trovano in isolamento fiduciario e 1.138 in ricovero ospedaliero. 1.003 sono ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (59 in più di ieri) e 135 sono nei reparti di terapia intensiva (16 in più di ieri) con 22 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania in testa con 1.741, poi Agrigento con 1.579 e Messina 1.575. Seguono Palermo con 1.229 casi, Caltanissetta 849, Trapani 725, Siracusa 692, Enna 453 e Ragusa 405.