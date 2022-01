Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Capo d’Orlando, intorno alle 14.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di un incrocio sul lungomare orlandino.

Lievemente feriti i due giovani alla guida dei rispettivi veicoli, che sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata di Militello per accertamenti di routine.

Sul posto per i rilievi e dirigere il traffico, la polizia Municipale di Capo d’Orlando.