Covid – La Befana in Sicilia porta 14.269 nuovi casi, ma da oggi si contano anche i test rapidi

La corsa della variante Omicron è inarrestabile in Sicilia, così come nel resto d’Italia: raddoppiano ancora una volta i contagi in Sicilia. Secondo il bollettino del 6 gennaio del ministero della Salute, nell’Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 14.269 nuove infezioni a fronte 59.933 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 7.328 su 60.862 tamponi.

In Italia sono 219.441 i casi del giorno, e purtroppo si contano altre 198 vittime: la Sicilia sale al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+52.683), Emilia Romagna (+38.528), Veneto (+18.128), Toscana (+17.286) e Campania (+16.512).

La Regione siciliana ha comunicato che da oggi vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico. Per effetto di questa modifica, il tasso di positività raddoppia e sale al 24% mentre ieri era al 12%.

È ancora la provincia di Catania a far registrare il maggior numero di casi, con 3.337, Palermo 3.210, Siracusa 1.546, Messina 1.502, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Trapani 1.075, Enna 716, Agrigento 499.

Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in aumento: degli 80.116 siciliani attualmente positivi, 79.053 si trovano in isolamento fiduciario, 944 sono ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (31 in più di ieri) e 119 sono nei reparti di terapia intensiva (4 in più di ieri) con 12 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 7).