Covid- Distretto sanitario Sant’Agata Militello, scuole chiuse fino al 16 gennaio

Differita al 17 gennaio 2022 la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni che ricadono nel distretto sanitario 31 di Sant’Agata Militello. Lo ha comunicato questa sera il sindaco del comune capofila, Bruno Mancuso, con una nota via social.

“Vista l’ondata di contagi da virus Covid-19 e relative varianti che sta interessando anche il Distretto di Sant’Agata di Militello, i cui numeri sono difficilmente valutabili, ma estremamente preoccupanti per la percentuale elevatissima di positivi che viene individuata tra i soggetti in età scolare; D’intesa con tutti i Sondaci del Distretto, visto che la situazione epidemiologica e’ omologabile in tutti i Comuni del distretto in termini di percentuali di positivi; Ritenuto che l’effetto dei contagi all’interno della “comunità” classe porterebbe sicuramente ad un incremento della pandemia; Gli inevitabili “assembramenti”, derivanti dalla ripresa dell’attività scolastica, rischiano di provocare gravi ripercussioni nella trasmissione del contagio anche nei servizi del trasporto pubblico;

Visto che ricorrono i motivi di “circostanza eccezionale e straordinaria necessità” ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Sentiti i Dirigenti Scolastici degli Istituti che insistono nel territorio del Distretto di Sant’Agata di Militello

Acquisito il parere del locale dipartimento di Igiene,

Si è ritenuto di emettere ordinanze congiunte di differimento della ripresa dell’attività scolastica al 17 gennaio 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido, pubblici e privati.

Chiusi fino al 16 gennaio anche circoli ricreativi e ludoteche. Successivi provvedimenti saranno adottati in base all’andamento dei contagi.”

Questi i comuni interessati dal provvedimento: