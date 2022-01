Capo d’Orlando – Caffè al bancone senza Green pass, multati cliente e titolare del bar

Incurante delle regole previste in zona gialla, che vietano a chi è sprovvisto di green pass di consumare all’interno dei locali, un avventore di un bar-tabacchi di Capo d’Orlando stava bevendo un caffè al bancone.

Proprio in quel momento nel locale entrava la Polizia Municipale orlandina, chiedendo ai clienti di mostrare il proprio green pass.

Solo uno dei clienti è stato trovato sprovvisto della certificazione verde, così è stato multato per la mancata osservanza delle disposizioni anti-Covid con una sanzione da 400 euro. Stessa misura è stata presa per il titolare del locale, reo di non aver verificato il rispetto delle misure anti-Covid all’interno del proprio locale.