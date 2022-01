Milazzo, getta 13 sacchetti di immondiazia a bordo strada. Immortalato da videocamera

E’ stato ripreso da una videocamera l’uomo, che non sarebbe cittadino milazzese, che nella notte tra Natale e Santo Stefano, avrebbe abbandonato diversi sacchetti di spazzatura in quella che sembra una micro-discarica abusiva, posta a margine della strada. Il video è stato reso pubblico, con le opportune censure di volto e targa dell’auto, sulla pagina facebook del comune della Città del Capo.

“Passeggiata notturna a Milazzo da una città vicina per “regalarci” 13 buste di rifiuti. Che schifo. Milazzo merita di essere rispettata. Basta con questi zozzoni.” il commento a corredo del post.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Midili non ha risparmiato impiego di uomini e mezzi nello scorso 2021 per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Nella giornata dello scorso 27 dicembre, grazie all’esame di alcuni filmati delle telecamere posizionate in alcune aree del territorio comunale, erano stati beccati ben 6 cittadini che, senza alcuno scrupolo, avevano abbandonato della spazzatura in via Filicusa, zona periferica della Piana, ritenuta evidentemente idonea per ricavarne una discarica abusiva. Per loro sarebbero scattate le relative sanzioni.