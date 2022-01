Covid – Mistretta, 154 i positivi al molecolare. Il sindaco “Questi i dati ufficiali”

“Sono 154 i test molecolari positivi a Mistretta registrati sulla piattaforma dell’ufficio straodinario per l’emergenza covid di Messina.” Il dato è stato comunicato al sindaco Tatà Sansarello. Il primo cittadino comunica che “al momento il numero cui fare riferimento è questo, stante che eventuali tamponi rapidi positivi, devono ancora trovare conferma al test molecolare. “Tra l’altro – spiega Sanzarello, che è anche medico chirurgo – con l’85,41% di cittadini vaccinati e con l’assenza di particolari sintomatologie tra i positiivi, il decorso dell’infezione è molto rapido e le persone che hanno contratto il virus si negativizzano velocemente.”

Il sindaco informa che per la giornata di oggi è stato comunque sospeso il mercato settimanale ed è stata anche disposta per 5 giorni la chiusura delle sedi dei sodalizi e dei circoli privati cittadini, per evitare assembramenti. “Allo stato” aggiunge il Sanzarello “si stanno smaltendo i tamponi molecolari che erano rimasti in arretrato. Inoltre con la collaborazione della protezione civile e dei volontari del locale distaccamento dei vigili del fuoco si è proceduto alla sanificazione dei locali del municipio e di alcuni siti di maggior affluenza di persone, per rendere gli ambienti più sicuri. Il controllo da parte dei Carabinieri della stazione amastratina e degli agenti della Polizia Locale per il rispetto delle quarantene e degli isolamementi, è e resta altissimo.”